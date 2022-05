Joven vendió sus óvulos para poder pagar sus estudios: Recaudó 42 millones de pesos

Una joven de Nueva York, Estados Unidos, vendió sus óvulos congelados para poder pagar una maestría en la universidad, todo tras no obtener ningún tipo de beca que le ayudara a aminorar la deuda de 143 millones de pesos.

Se trata de Kassandra Jones, de 28 años, quien no podía financiar sus estudios en Nutrición pese a tener tres trabajos, por lo que decidió someterse a cinco sesiones de donación de óvulos in vitro, que le permitieron recaudar alrededor de 42 millones de pesos chilenos.

De acuerdo a Mirror, la mujer se enteró de la posibilidad de ganar dinero por medio de varias amigas que se habían sometido al proceso previamente para aminorar sus deudas universitarias.

Sin embargo, el proceso no es tan fácil como parece, ya que es invasivo en un nivel físico y emocional.

"El mejor término para describirlo es incomodidad. He experimentado dolor por calambres que me dificultaba caminar, pararme, sentarme o reír; y también antojos, cambios en el deseo sexual, sensibilidad en los senos y deshidratación", comentó la joven, quien agregó que "después de la tercera vez, comenzó a tener un efecto secundario más prolongado. Sentí que mi cuerpo no podía recuperarse de la misma manera".

Pese a recibir críticas por parte de familiares y amigos cercanos, la joven asegura que

"realmente no tenía otra opción", aludiendo a que "cuando estás desesperado por resolver las cosas como un adulto joven y tienes esta abrumadora cantidad de deuda del sistema educativo, te pone entre la espada y la pared".