Mujer asesinó a su esposo por millonaria herencia y luego publicó libro infantil sobre el duelo

Una mujer de 35 años fue declarada culpable de asesinar a su esposo, a quien envenenó en marzo de 2022 con una bebida con fentanilo en Utah, Estados Unidos.

Se trata de Kouri Richins, una escritora que habría planificado el asesinato de su esposo para quedarse con una herencia de 4 millones de dólares y comenzar una nueva vida con su amante, y que posteriormente publicó un libro infantil sobre el duelo tras su muerte.

El caso se remonta a la madrugada del 4 de marzo de 2022, cuando la mujer llamó a la policía para alertar que su esposo estaba inconsciente. Según relató, le había preparado un cóctel antes de encontrarlo "frío al tacto". Posteriormente, un informe forense estableció que la víctima murió por una sobredosis de fentanilo, con niveles cinco veces superiores a los considerados letales.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que la mujer enfrentaba millonarias deudas y que habría contratado seguros de vida a nombre de su esposo sin su conocimiento.

El tribunal también la declaró culpable de fraude por el cobro de seguros tras la muerte de su esposo, así como de intento de asesinato por un episodio previo en el que habría intentado envenenarlo sin éxito. Según la acusación, en esa ocasión el hombre alcanzó a manifestar sospechas de que estaba siendo envenenado.

La investigación también reveló que meses antes la acusada habría intentado obtener analgésicos a través de contactos vinculados a drogas, y que tras una cena el Día de San Valentín el hombre presentó síntomas que lo llevaron a sospechar de un posible envenenamiento.

El caso adquirió mayor notoriedad luego de que, semanas antes de ser imputada, Richins publicara un libro infantil titulado "¿Estás conmigo?", dedicado a su esposo y enfocado en ayudar a niños a enfrentar la pérdida de un ser querido.

Pese a declararse inocente durante todo el proceso, Richins arriesga una pena que va desde 25 años de cárcel hasta cadena perpetua por el delito de asesinato con agravantes.