Mujer escuchó los latidos del corazón de su hija donado en trasplante

Una mujer de Indiana, Estados Unidos, escuchó el latido del corazón de su difunta hija dentro del pecho del hombre de 68 años que lo recibió en una operación de trasplante.

Se trata de Amber Morgan y Tom Johnson, quienes se conocieron por primera vez el pasado sábado 19 de noviembre, luego de cuatro años de haberse efectuado el trasplante del corazón del cuerpo de Andreona Williams, quien falleció a sus 20 años por complicaciones del asma que padecía.

El encuentro fue organizado por la Red de Donantes de Indiana, luego que la mujer le pidió a Johnson reunirse con él después que éste le envió una carta de agradecimiento por haber decidido donar el corazón de su hija.

"Como madre, escuchas los latidos del corazón cuando estás embarazada, y cuando mi hija estaba con soporte vital, pedí escuchar el corazón porque sabía que sería la última vez", comentó la mujer a los medios locales, quien procedió a escuchar los latidos del pecho de Johnson a través de un estetoscopio. "Es casi como si volviera a abrazar a mi hija. Es asombroso", concluyó emocionada.

En tanto, el hombre aseguró que el trasplante le "abrió todo un nuevo mundo de posibilidades. Es simplemente increíble. Puedo hacer ejercicio en el jardín, andar en bicicleta. Mis hijos no pueden creer lo rápido que puedo ir. Me siento muy bendecido y he estado orando por la familia desde mi trasplante".