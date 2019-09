Niña de 10 años murió por la ameba "come cerebros" tras nadar en un río

Una niña de 10 años falleció en Texas, EE.UU. tras bañarse en un río y contraer un tipo de ameba poco común, conocida como "come cerebros".

El parásito Naegleria fowleri afectó a Lily Mae Avant, quien estuvo internada desde la semana pasada en un hospital de niños en Fort Worth, según informó CBS.

I am so sorry to pass along this sad update.



The family of Lily Mae Avant, who contracted a brain-eating amoeba, tells me she passed away overnight at Cook Children’s in Fort Worth. “She fought the good fight” & touched so many lives.



Rest In Peace, sweet girl. @wfaa pic.twitter.com/qB3pC2YNNk