"Obsesión enfermiza": Mató a una mamá y a su bebé, pero se hizo viral en TikTok por ser "demasiado lindo"

Cameron Herrin, un joven influencer condenado a 24 años en prisión, es el protagonista de una insólita situación: ganó miles de seguidores en TikTok y otras redes sociales, donde piden su liberación de la cárcel con absurdos comentarios.

En 2018, Herrin participó de una carrera clandestina a alta velocidad en la que atropelló y mató a Jessica Reisinger-Raubenolt, una joven madre que caminaba con su bebé de 21 meses Lillia, quien también falleció, en Florida, EE.UU.

Por ello, fue arrestado y se declaró culpable de homicidio vehicular, pasando a prisión en abril de este año. Pero, poco después, empezaron a aparecer mensajes en redes sociales en contra de la condena, pese a que Herrin no ha tenido actividad en internet desde que está tras las rejas: Algunas cuentas describían que era "demasiado lindo", "muy joven", o "se ve inocente".

I pray always for you cameron

everything will be ok

be strong always #cameronherrin pic.twitter.com/4daopkdR4f