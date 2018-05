Ocho heridos en explosión en oficina de correos en EE.UU.

Ocho personas tuvieron que ser atendidas este miércoles por servicios médicos debido a la explosión de un vehículo que se encontraba estacionado a la entrada de una oficina de correos UPS en la localidad de Lexington en el estado de Kentucky, en EE.UU.

Tras la explosión, que tuvo lugar a primera hora de la mañana y aparentemente fue accidental, las autoridades trasladaron a los heridos a un hospital próximo, señaló el Departamento de Bomberos municipal a través de las redes sociales.

Dos de las víctimas presentaban quemaduras y contusiones, mientras que los otros seis heridos fueron llevados al hospital "por precaución" para ser sometidos a observación.

Por el momento las autoridades han descartado que la explosión se haya debido a un atentado terrorista.

"Nada nos lleva a creer que esto sea nada más que una explosión accidental (...). Nos quedaremos en el lugar de los hechos varias horas investigando y asegurando la zona", indicó el Departamento de Bomberos.

Incident at Blue Sky Pkwy involves what appears to be accidental explosion at UPS facility. @LexKYFire handling the scene and will provide additional information. pic.twitter.com/IsTIWG4nCi