Tres presos le salvaron la vida a gendarme que sufrió un ataque cardíaco

Tres internos de una cárcel en Georgia, EE.UU. fueron aplaudidos y llamados héroes por ayudar a un gendarme que sufrió un ataque cardíaco y cayó inconsciente mientras vigilaba la prisión.

Mitchell Smalls, uno de los prisioneros, notó algo raro con el guardia. Según contó a medios locales, primero pensó que el agente Warren Hobbs se había quedado dormido, pero después notó movimientos extraños.

Hobbs se golpeó la cabeza y estaba sangrando. Ante ello Smalls comenzó a golpear la puerta de su celda una y otra vez, lo que fue replicado por el resto de los reclusos.

El gendarme recuperó la consciencia y alcanzó a apretar los botones de dos celdas para abrir sus puertas. Walter Whitehead y Terry Lovelace salieron corriendo directamente hacia el oficial y utilizaron su radio para pedir ayuda.

"No es el uniforme el que hace a un héroe. Es la persona que lo usa", destacaron desde la policía luego de compartir las imágenes registradas en las cámaras de seguridad de la cárcel.

Warren Hobbs fue trasladado rápidamente para recibir atención médica y ya se está recuperando para volver pornto a su trabajo.

Kudos to these inmates for coming to the aid of our deputy when he suffered a cardiac emergency in a jail housing unit. We thank them for their timely assistance and the lesson their actions provide. It's not the uniform that makes a hero. It's the person wearing it. pic.twitter.com/tVDJX2FcQP