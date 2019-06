Una osa atacó a un hombre que intentaba proteger a su perro

Un hombre fue atacado por una osa mientras intentaba proteger a su perro dentro del jardín trasero de su casa, en la localidad de Sierra Madre, California, EE.UU.

El animal salvaje estaba con su osezno deambulando por la zona, cuando según medios locales, el perro atacó a la cría.

La mamá osa corrió a vengarse de la mascota y su amo hizo lo mismo con ella. Pero el hombre, de unos 50 años, cometió un grave error cuando la pateó y fue atacado.

Todos resultaron con heridas leves y las autoridades correspondientes tranquilizaron a la osa y su cría para llevaárselos del lugar.

