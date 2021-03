Al menos 10 muertos en tiroteo en un supermercado de Colorado

Al menos 10 personas, incluido un policía, murieron este lunes en el tiroteo ocurrido en un supermercado de Boulder (Colorado, Estados Unidos), según informaron las autoridades.

"Sabemos de 10 muertes, en la escena, incluido uno de nuestros agentes", informó en rueda de prensa la jefe de la Policía de Boulder, Maris Herold.

El agente fallecido, identificado como Eric Talley, de 51 años, fue uno de los primeros en llegar al lugar del tiroteo, un supermercado King Soopers, pasadas las 14:30 hora local (17:30 hora chilena).

Por su parte, el fiscal del distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, informó de la detención del presunto atacante, que resultó herido durante el encuentro con la Policía.

DA: Investigation is underway. Crime scene analysts are inside the building processing evidence. No numbers about fatalities will be released until families are notified.

Aunque Dougherty no aportó detalles personales sobre el presunto atacante, imágenes de televisión a lo largo de la tarde habían mostrado a dos policías escoltando a un detenido que iba esposado, en ropa interior y con la pierna ensangrentada.

El sospechoso cojeaba pero era capaz de andar por sus propios medios.

"Prometo a las víctimas que se va a hacer justicia", dijo el fiscal, que se comprometió a ser "muy cuidadoso" con la escena del crimen durante la investigación.

También participó de la rueda de prensa el fiscal federal para el distrito de Colorado, Matthew Kirsch, que detalló la implicación de las autoridades federales en la investigación.

Ninguno de los participantes en la comparecencia, que no aceptaron preguntas, quiso especular con los posibles motivos del ataque, ni tampoco establecieron relación alguna entre el atacante y el supermercado.

Por su parte, el gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, publicó un comunicado en el que se declaró con "el corazón roto" por este tiroteo "incalificable".

Este tiroteo ocurre apenas una semana después de los ataques a tres locales de masajes asiáticos en el área de Atlanta (Georgia), donde fueron asesinadas ocho personas.

My heart is breaking as we watch this unspeakable event unfold in our Boulder community. We are making every public safety resource available to assist the Boulder County Sheriff's Department as they work to secure the store.



Full statement: pic.twitter.com/m8nI24pahU