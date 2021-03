EEUU: Dos tiroteos dejaron dos víctimas fatales en Virginia Beach

Dos tiroteos registrados en Virginia Beach, en la costa oriental de Estados Unidos, supuestamente vinculados entre sí, dejaron dos víctimas fatales y ocho personas heridas.

La Policía de esa ciudad costera del sureste de Virginia estaba patrullando el paseo marítimo cerca de la medianoche cuando escuchó "múltiples disparos" y encontraron a varios heridos, según explicaron a través de un comunicado.

VBPD is investigating a shooting involving several victims with possibly life-threatening injuries. Large police presence at the oceanfront between 17th and 22nd St. Please avoid the area at this time. More to follow as it becomes available. @CityofVaBeach