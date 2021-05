Nuevo tiroteo en EEUU: Varios heridos en un casino en Wisconsin

Entre siete y ocho personas resultaron heridas en un casino situado cerca de la ciudad de Green Bay, en Wisconsin (EE.UU.), al parecer por el ataque de un individuo armado, dijeron las autoridades y encargados del establecimiento a medios locales.

El Casino Oneida informó en su cuenta de Twitter que una persona armada se encontraba en el establecimiento.

"Varias agencias de aplicación de la ley están trabajando para asegurar la ubicación. No se acerque al casino principal en la autopista 172. Publicaremos la información a medida que esté disponible", señaló el casino.

Además, anunció que sus espacios permanecerán cerrados "hasta nuevo aviso" y prometió difundir "información adicional a medida que esté disponible".

Melinda J. Danforth, directora de asuntos intergubernamentales de Oneida Nation, la tribu encargada de la administración del casino, señaló que entre siete y ocho personas pudieron resultar lesionadas, según la cadena NBC News.

Medios locales indicaron, citando a la Policía de Green Bay, que un individuo sospechoso del abrir fuego había sido detenido, sin que se suministraran mayores detalles.

BREAKING: Multiple people have been shot at a casino hotel near Green Bay, Wisconsin, a tribal official says. The suspect is in custody, but police are clearing rooms as a precaution. https://t.co/HhMoa3ThKL