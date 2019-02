Policía confirmó seis muertos y seis heridos en tiroteo en las afueras de Chicago

La policía de Aurora, en las afueras de Chicago, confirmó este sábado que seis personas, incluido el presunto atacante, murieron y seis más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el viernes en el complejo industrial Henry Pratt Company.

La jefa del Departamento de Policía, Kristen Ziman, identificó al sospechoso como Gary Martin de 45 años, quien había sido arrestado en seis ocasiones, una de ellas por violencia doméstica, y en 1995 fue condenado por un delito de agresión con agravante.

El sujeto, a quien le habían informado durante una reunión sobre su despido, llevaba una pistola Smith & Wesson que portaba de forma ilegal, según versiones de la prensa local.

"No se suponía que él estuviera en posesión de un arma de fuego", afirmó la portavoz de la policía.

Al supuesto atacante, abatido por la policía después de una búsqueda al interior del complejo industrial que duró más de una hora, le habían revocado su permiso de porte de armas, pero no hay datos de que hubiesen decomisado alguna.

Ziman señaló que entre los fallecidos están Clayton Parks, quien se desempeñaba como gerente de RR.HH de Henry Pratt Company, y sus compañeros de trabajo Russell Beyer, Vicente Juárez y Josh Pinkard.

También perdió la vida Trevor Wehner, un estudiante de Northern Illinois University y quien estaba en su primer día como practicante en la compañía.

La rectora de Northern Illinois University, Lisa C. Freeman, indicó en un comunicado que Trevor esperaba graduarse en mayo próximo en Gestión de Recursos Humanos, y confirmó además que Parks era ex alumno de esa institución.

En el hecho resultaron heridos cinco oficiales de policía de entre 24 y 53 años, así como otro empleado de la compañía.

Este viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en Twitter que las fuerzas del orden en Aurora hicieron "un gran trabajo".

"Sinceras condolencias a todas las víctimas y sus familias. ¡Estados Unidos está con ustedes!", agregó.

