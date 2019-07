Reportan tiroteo en festival gastronómico en California

Medios estadounidenses dieron cuenta de un tiroteo que se resgitró este domingo en un festival gastronómico en la localidad de Gilroy, en el estado de California.

Según las primeras informaciones, al menos 11 personas resultaron heridas en el incidente.

Aparentemente el atacante fue un joven de unos 20 años, quien abrió fuego sobre los asistentes al Gilroy Garlic Festival, que se realiza en el Christmas Hill Park.

El mencionado festival es uno de los eventos de comida más grandes de EE.UU. y ofrece tres días de productos, bebidas, entretenimiento en vivo y competencias de cocina.

Tanto la Policía como otros servicios de emergencia en California respondieron al llamado de este incidente

La Policía de la localidad confirmó la presencia de un tirador activo en el lugar, mientras que varios usuarios han compartido videos en redes sociales, imágenes en las que se puede observar a la gente corriendo y tratando de alejarse del lugar.

Garlic Festival shooting, bro recorded this one, hope everyone safe, you could hear the gunshots at the beginning. pic.twitter.com/fyB5PfUxh7