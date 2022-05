Tiroteo en escuela de Texas mata a 16 personas

Al menos 16 personas murieron este martes, entre ellas 14 estudiantes y un profesor, en un tiroteo en una escuela de la localidad de Uvalde en Texas, EE.UU.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, en una rueda de prensa precisó que el agresor, identificado como Salvador Romas, de 18 años, entró con un arma de mano y, posiblemente con un rifle, a Robb Elementary School, de la localidad de Uvalde, a cerca de 133 kilómetros de San Antonio.

JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Y pic.twitter.com/4JSRU5FQlR