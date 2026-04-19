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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Tiroteos

Tiroteo en Luisiana dejó ocho niños muertos: El atacante fue abatido tras huir

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El hecho ocurrió en la ciudad de Shreveport y dejó en total diez personas baleadas, en una escena que abarca varias viviendas.

Tiroteo en Luisiana dejó ocho niños muertos: El atacante fue abatido tras huir
 EFE

El sospechoso, que habría actuado solo y tenía vínculo familiar con las víctimas, murió tras la persecución policial.

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Unos ocho menores de entre uno y catorce años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana, Estados Unidos.

Un total de diez personas recibieron disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que informó que el sospechoso se dio a la fuga en un vehículo robado y fue abatido por agentes durante la persecución.

"Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos", afirmó Bordelon, en referencia al supuesto responsable.

Las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según medios locales.

La escena del crimen es "extensa" y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, especificó Bordelon, que advirtió que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar.

El portavoz policial no ofreció detalles sobre las identidades de las víctimas ni del sospechoso, aunque señaló que varios de los menores "eran sus descendientes".

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible", se lamentó.

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