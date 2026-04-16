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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Sucesos

Director frustró tiroteo tras abalanzarse sobre sujeto que ingresó armado a colegio de EEUU

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa

Se trataba de un sujeto de 20 años, ex alumno del colegio Pauls Valley.

Director frustró tiroteo tras abalanzarse sobre sujeto que ingresó armado a colegio de EEUU
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El director de un colegio de Oklahoma derribó y detuvo a un joven que intentaba disparar contra los estudiantes en la entrada del recinto. La situación ocurrió en el colegio Pauls Valley y fue captada por una de las cámaras de seguridad del lugar.

En el video se puede ver cómo un hombre de 20 años ingresa al vestíbulo con un arma en la mano, intenta disparar pero parece que el arma se atasca, luego se detiene para arreglarla y amenaza a una estudiante que se encuentra sentada en una silla.

En ese preciso momento sale por una puerta el director Kirk Moore, quien empuja al agresor contra un banco y lo inmoviliza en el suelo, para que posteriormente otro miembro del personal alejara el arma con una patada.

Pese a que el director recibió un disparo en una de sus piernas, su rápida intervención impidió que más personas resultaran heridas. En un comunicado citado por CBS, Moore atribuyó el éxito de su maniobra a sus "instintos y entrenamiento, así como a la mano de Dios".

El sospechoso fue identificado como Victor Lee Hawkins, un exalumno de la Secundaria Pauls Valley, quien enfrenta múltiples cargos, entre ellos el de disparar con intención de matar, y una fianza de un millón de dólares.

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