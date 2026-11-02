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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Tiroteos

Tiroteo en una playa de California dejó dos muertos y dos heridos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Moss Landing, en el condado de Monterey.

Los equipos de emergencia trasladaron a una tercera víctima con lesiones que no comprometen su vida, mientras otra persona llegó a un centro de salud con impactos de proyectil.

Tiroteo en una playa de California dejó dos muertos y dos heridos
 Pexels (referencial)

Pese a la gravedad de los hechos, las fuerzas de seguridad confirmaron que "no existe una amenaza activa para los residentes ni para la comunidad".

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Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este lunes en una playa en Moss Landing, en la costa central del estado de California, informó el Departamento del Alguacil del condado de Monterey.

El suceso se produjo poco después de la medianoche de este 2 de noviembre en Moss Landing, ubicada a unos 29 kilómetros al norte de la ciudad de Monterey, en la costa central del 'estado dorado'.

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos.

El comandante Andrew Rosas, del Departamento del Alguacil del condado de Monterey, explicó a ABC que dos personas fueron halladas sin vida en el lugar, con aparentes heridas de bala.

Una tercera persona fue trasladada desde el lugar de los hechos a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida, mientras que otra acudió a un centro médico reportando heridas de disparos.

Como parte de las labores de investigación, la Policía de Parques Estatales de California (California State Parks Police) cerró varias vías de acceso y la playa estatal de Moss Landing.

Las autoridades reiteraron que no existe una amenaza activa para los residentes ni para la comunidad de Moss Landing.

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