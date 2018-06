Tiroteo interrumpió maratón en San Diego

Un maratón en San Diego (EEUU) fue interrumpido este domingo durante unos minutos por un tiroteo cerca de la línea de meta, según informaron las autoridades.

La Policía de San Diego, estado de California, informó en Twitter que el presunto responsable de los disparos está detenido.

"Ya no hay una amenaza para la comunidad. La escena es segura. El maratón se ha reanudado", reportó.

El periódico local The San Diego Union-Tribune precisó que el tiroteo ocurrió en un estacionamiento del centro de la ciudad después de un incidente de tráfico y que la persona detenida es una mujer.

Según el rotativo, un policía resultó herido en el operativo al dispararse accidentalmente a sí mismo.

The Active Shooter at 100 West C St. is in custody. There’s no longer a threat to the community. The scene is secure. The Rock and Roll Marathon has resumed.