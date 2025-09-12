Trump anunció detención del presunto asesino de Charlie Kirk

Donald Trump informó este viernes, "con un alto grado de certeza", la detención del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, muerto el miércoles tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah.

"Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador (de Utah)", dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario dijo haberse enterado de la captura "cinco minutos antes de entrar" al estudio del programa "Fox and Friends" y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información en el transcurso del día.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Trump explicó, muy brevemente, que al parecer fueron el propio padre y personas "cercanas" al tirador los que le pidieron que se entregara a las autoridades, después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un video que lo individualizaba.

"Fue que su padre se involucró y dijo: 'Tenemos que ir' (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí", indicó Trump.

Trump no quiso ver el "horrible video" del asesinato

El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que fulminó a Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras debatía frente a unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Tras detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de 100.000 dólares (casi 100 millones de pesos chilenos) a quien tuviera información veraz que condujera a su captura.

Trump contó que no quiso ver el video que muestra, con claridad, el momento en el que Kirk fue ultimado.

"No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo escuché", dijo.