Tras captura de Maduro y su esposa, fiscal general de EE.UU. afirma que los imputó por narcotráfico

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, afirmó que, tras el bombardeo a Venezuela y la presunta captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos fueron imputados por cargos de narcotráfico.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York", informó Bondi en su cuenta de X.

"Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", detalló.

Bondi añadió que el líder chavista y su esposa "pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

La fiscal general norteamericana también expresó sus agradecimientos al presidente Donald Trump "por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense", además de congratular a sus "valientes" Fuerzas Armadas "que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Washington bombardeó distintos puntos de Caracas durante la madrugada de esta jornada; ataque que, posteriormente, fue confirmado por el propio Trump y que, según él, resultó en la captura de Maduro y Flores.

Sin embargo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó que se desconoce el paradero de ambos.