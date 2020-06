Virginia retirará estatua del general confederado Robert E. Lee tras protestas raciales

El gobernador del estado estadounidense de Virginia (en la costa este), Ralph Northam, anunció que pidió retirar "lo antes posible" una estatua en memoria del general Robert E. Lee, uno de los comandantes más conocidos del bando confederado de la guerra civil (1861-1865), en la ciudad de Richmond.

"La estatua lleva ahí mucho tiempo. Estaba mal antes y está mal ahora, así que la quitaremos", aseguró la autoridad estatal demócrata durante una rueda de prensa, según informó la cadena CNN.

El anuncio llega en medio de la escalada de tensión racial en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía de Mineápolis, en el estado de Minessota (norte), que desató protestas en las principales ciudades del país.

Northam explicó que la histórica estatua, que data del año 1890 y que pesa 12 toneladas, será guardada "hasta que la comunidad decida qué hacer con ella".

"No se equivoquen, retirar este símbolo es importante, pero no es el único paso a dar. No significa que los problemas estén resueltos. Sigue habiendo monumentos que conmemoran desigualdades", dijo el gobernador.

Por su parte, el alcalde de Richmond, Levar Stoney, señaló que propuso una ordenanza para retirar todos los monumentos confederados que se encuentran en la Avenida del Monumento.

"Tenemos dos pandemias en este país. La de la Covid-19 y la del racismo", aseveró Stoney, que ha dicho que "una tiene seis meses, pero la otra se remonta a hace 400 años".

En EE.UU. hay más de 700 monumentos en 31 estados en honor al bando confederado, formado por los estados secesionistas favorables a la esclavitud y perdedor de la contienda.