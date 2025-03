El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este martes la deriva que tomó su reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, del pasado viernes en el Despacho Oval y abogó por "arreglar las cosas" y reanudar "la cooperación y la comunicación" entre ambas partes de una forma constructiva.

"Quiero reiterar el compromiso de Ucrania con la paz", escribió en su cuenta de X Zelenski después de que fuera acusado por Trump de no estar interesado en poner fin a la guerra. "Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump por una paz duradera", dijo también el jefe del Estado ucraniano.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…