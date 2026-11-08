Eisenkot busca formar Gobierno y tiende la mano al partido de Netanyahu

El líder del partido Yashar!, Gadi Eisenkot, llamó este domingo al Likud, la formación de Benjamín Netanyahu, a apoyar un Gobierno encabezado por él, después de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, le encargara formar el próximo Ejecutivo.

El exjefe del Estado Mayor israelí afirmó que "es imprescindible formar un Gobierno de emergencia nacional" y extendió su invitación tanto al partido de Netanyahu como al ultraderechista Sionismo Religioso.

"Si de verdad creen que es la hora de la unidad, como declararon ante el presidente, no se me ocurre ninguna razón por la que no vengan a apoyar un Gobierno encabezado por mí y los principios que he presentado", sostuvo en la residencia presidencial en Jerusalén.

El encargo se concretó después de que Herzog anunciara el sábado su decisión de encomendarle la formación de un nuevo Gobierno. Eisenkot recibió durante las consultas el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knéset, el Parlamento israelí, frente a las 46 recomendaciones obtenidas por Netanyahu.

"Un punto de no retorno para el Estado de Israel"

"Estamos en un momento de emergencia, ante un punto de no retorno para el Estado de Israel", advirtió Eisenkot, quien planteó que serán necesarias "medidas políticas creativas y poco habituales".

El dirigente sostuvo que la conformación del próximo Ejecutivo debe marcar un cambio respecto de los últimos años.

"Después de los años tan duros que hemos vivido, esta vez tenemos que hacerlo de otra manera. Esta vez, por el bien de todos los israelíes. Los días en que los israelíes se sentían excluidos por su Gobierno tienen que terminar y no volver nunca más", afirmó.

También lanzó una advertencia a quienes obstaculicen las negociaciones: "Quien intente torpedear la formación del Gobierno por motivos personales y no de fondo pasará a la historia como quien no salvó a Israel en un momento de emergencia".

Los plazos y apoyos para formar Gobierno

Eisenkot dispone de 28 días, prorrogables por otros 14, para formar una coalición. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

La negociación se desarrolla tras las elecciones en las que el Likud de Netanyahu fue el partido más votado, pero su bloque no consiguió la mayoría para gobernar.

Entre las recomendaciones obtenidas por Eisenkot figuran las de las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam. En tanto, el partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, con siete escaños y miembro de la coalición saliente, no recomendó a ningún candidato.

El Likud calificó el jueves de ilegítimo un Gobierno opositor apoyado por los partidos árabes. Durante las consultas, la ministra de Transporte, Miri Regev, advirtió que, si no se constituye un "Gobierno sionista amplio", ondeará una "bandera negra" sobre el próximo Ejecutivo.