La sentencia del "procés" provoca protestas en varias ciudades catalanas

La sentencia del Tribunal Supremo español a los líderes independentistas catalanes, con años de prisión e inhabilitación para los políticos y líderes sociales que estaban en prisión preventiva, ya tiene su respuesta en las calles en Barcelona y en otras ciudades de la comunidad autónoma como Girona, Lleida, Tarragona o Manresa.

Las entidades soberanistas, agrupadas por la plataforma Tsunami Democràtic, han preparado varios días de movilizaciones en respuesta a la sentencia del "procés", a las que se sumarán las protestas que acompañen a la huelga general convocada para el próximo viernes y las acciones imprevistas que puedan organizar a través de las redes sociales los Comités de Defensa de la República (CDR) y otros colectivos independentistas.

Centenares de personas han salido a las calles para protestar por las penas de cárcel a los líderes independentistas y se registran cortes de carretera y vías en varios puntos de Cataluña, informa el medio español El País.

En Barcelona hay varios cortes intermitentes en calles principales como la Diagonal a la altura de Passeig de Gràcia, Via Augusta, Via Laietana, Urgell, Rambla Catalunya, Sant Antoni Maria Claret, Diputació –a la altura de la sede de Òmnium–, Ronda Universitat o Gran Via.

El punto de encuentro de las movilizaciones está fijado en la céntrica plaça Catalunya a las 13:00 hora local (08.00 hora de Chile), y hay varias columnas de universitarios que se reunieron a las 12:00 hora local (07.00 hora chilena) en la plaça Universitat, como la CUP, que ha convocado a su militancia a esa hora en su sede para reunirse luego a las movilizaciones.

La plaza de catalunya también ha quedado cortada al tránsito mientras van llegando cada vez más personas para protestar.

Manifestantes se desplazan en el metro de Barcelona hcia Plaza Catalunya para protestar contra la sentencia del procès. #Proces #Catalunya #SentenciaProces pic.twitter.com/F7PWGX01S3 — Carolina Espinoza Cartes (@reportera09) October 14, 2019

Desde primera hora se han registrado varios cortes en carreteras secundarias como la N-II a la altura de Mataró en ambos sentidos, la C-17 en Vic, la C-66 en Celrà, la C-31 y la GI-634 en Verges, la C-66 en la Bisbal d'Empordà, la C-13 en Tremp o la T-315 en Reus. También las rondas de Barcelona han sufrido varios cortes, de acuerdo a La Vanguardia.

El Barcelona reaccionó a la sentencia: "La prisión no es la solución"

El Fútbol Club Barcelona (FC Barcelona) emitió este lunes un comunicado de rechazó a la sentencia del Tribunal Supremo en relación al juicio del "procés", y aseguró que "la prisión no es la solución".

"Del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará prisión dictada este lunes, porque la cárcel no es la solución", reza dicho comunicado.

Comunicado del FC Barcelona:



"La prisión no es la solución" pic.twitter.com/s3xSOO95RX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2019

El Tribunal Supremo español condenó este lunes a 13 años de cárcel al ex vicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Oriol Junqueras, y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia en 2017.

Tres antiguos consejeros del gobierno autonómico catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.

La ex presidenta del Parlamento autónomo catalán Carme Forcdell fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión, todos por un delito de sedición.

Los nueve condenados, que cumplen ya prisión preventiva, son inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público.