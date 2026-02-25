"El ministro no anda solo": Boric arropa a Muñoz tras sanción estadounidense por cable chino

El Presidente Gabriel Boric se refirió este miércoles a la polémica por el cable submarino Chile-China Express y entregó su respaldo al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, cuya visa fue revocada por el Gobierno de Estados Unidos, que lo acusó -junto a otros dos funcionarios- de "socavar la seguridad regional" a raíz del proyecto.

Durante una actividad en Talca (Región del Maule), el Mandatario aseguró que el titular de Transportes "ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colín, a lo largo de todo Chile.

"Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros, nosotros estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto", aseveró.

Respecto a la actividad con en la capital del Maule, el Mandatario destacó en su cuenta de X: "Tras cuatro años de gestión, estamos orgullosos de que el plan Trenes para Chile siga avanzando a paso firme, facilitando y reduciendo tiempos de viaje para compatriotas a lo largo de todo el país".

Ministra Delpiano descarta presiones de EE.UU.

En paralelo, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, descartó este miércoles las versiones que apuntaban a una fuerte presión por parte de Estados Unidos.

Luego de participar en una actividad en la comuna de San Bernardo, la secretaria de Estado entregó detalles de la aprobación y posterior anulación del mencionado proyecto e informó sobre lo conversado en la reunión que sostuvo con el embajador estadounidense, Brandon Judd.

"Tres aspectos que se hablaron: frontera, las relaciones militares entre un país y otro. Y al final (Judd) dijo que tenía una preocupación por este tema (del cable chino), como se la planteó a otros ministerios. Yo tomé nota y le dije: 'esto lo veré'", explicó la titular de Defensa.

Respecto a si le comunicó dicha preocupación al Presidente Gabriel Boric, respondió: "Yo converso con el Presidente permanentemente y las cosas que vale la pena conversar, se las digo".

En ese sentido, a Delpiano fue consultada respecto a si la postura de Estados Unidos representaba una presión para la soberanía o decisiones técnicas de Chile: "No fue una advertencia. Yo tuve una conversación, no fui a ser advertida ni no advertida. Fui a conversar con un embajador", enfatizó la ministra.

Vallejo defendió la gestión del ministro Muñoz

Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, profundizó en la estrategia de La Moneda frente a la polémica y defendió la gestión del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, asegurando que el Gobierno actuó con "extrema prudencia y responsabilidad" al decidir retirar el proyecto antes de que ingresara a la Contraloría de la República.

En entrevista con Radio Sonar, la vocera de Gobierno señaló que el titular de Transportes -cuya visa fue revocada por EE.UU. a raíz del hecho- ya contaba con ciertas alertas antes de la reunión bilateral con el embajador Judd, ocurrida el 2 de febrero, cuando el diplomático estadounidense notificó a Chile sobre los cuestionamientos de su país.

"Se han presentado preocupaciones legítimas del gobierno de los Estados Unidos", reconoció Vallejo, explicando que la decisión de retrotraer el proceso busca, precisamente, solicitar más información y antecedentes técnicos que aseguren que el proyecto cumple con los estándares de evaluación requeridos.

Sedini: "Hay que tener toda la información disponible"

La futura vocera del Gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, también abordó este miércoles la polémica y aseguró que "para referirse a estos temas hay que tener toda la información disponible".

"Lamentablemente, en estos últimos días, nos hemos ido enterando de nueva información y es por eso que nosotros hemos tomado una postura responsable con el objetivo de poder responderle con certeza a la ciudadanía, esperar tener todos los antecedentes y plantear una postura que esté en relación a los beneficios para Chile, con los objetivos de tener unas buenas relaciones internacionales, evitar los roces y tomar determinaciones que sean en pos del futuro de nuestro país y de manera responsable y coherente con nuestra soberanía también", concluyó.