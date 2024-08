Puigdemont emprendió su "viaje de retorno del exilio"

El expresidente del gobierno autónomo catalán Carles Puigdemont anunció este miércoles que ha "emprendido el viaje de retorno del exilio" para intentar asistir al pleno de investidura del socialista Salvador Illa en Cataluña.

Su partido, el independentista Junts per Cat (JxCat), convocó un acto de recibimiento en Barcelona para el jueves, en las proximidades de la sede del Parlamento catalán, donde está previsto, también para mañana el debate de investidura de Illa.

En un video de dos minutos difundido en redes sociales, Puigdemont reitera su intención de regresar, tras casi siete años prófugo de la justicia española, para asistir a la sesión de investidura de Illa en calidad de diputado de JxCat en el Parlamento catalán.

Huido de España desde el intento secesionista de 2017, Puigdemont está reclamado por la Justicia española y, si fuese detenido en Barcelona, pondría en riesgo la investidura de Illa, que logró una histórica victoria en las elecciones regionales del pasado mayo frente al independentismo.

"En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario, irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática", señala en el video.

"He emprendido el viaje de retorno desde el exilio, convencido de que no hay ningún otro camino hacia la normalidad democrática que el fin de la represión política", subraya.

"Que yo pueda asistir al Parlament tendría que ser normal. Que por hacerlo me arriesgue a una detención que sería arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y de combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas", concluye.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX