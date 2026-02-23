Impacto en España: menor de 13 años es acusado de matar a joven de 18
La Policía indaga si el ataque, perpetrado con un cuchillo de cocina, está relacionado con bandas juveniles.
El presunto agresor fue internado en un centro de menores.
Un joven colombiano de 18 años fue asesinado en la ciudad de Valladolid (centro-norte de España), después de que fuera apuñalado por un menor de 13 años el pasado viernes, en un incidente que las autoridades investigan como un supuesto enfrentamiento entre bandas.
La víctima, Juan Esteban Rubio, será incinerada en el cementerio de Las Contiendas, donde se mantiene un dispositivo preventivo para evitar situaciones de riesgo, según informaron fuentes de la Policía Nacional a la agencia EFE.
La medida se adopta porque las autoridades contemplan como una de las hipótesis del apuñalamiento un enfrentamiento entre bandas latinas, presuntamente entre los Dominican Don't Play (DDP) y Los Trinitarios.
El joven de 18 años fue apuñalado en el pecho al menos tres veces utilizando un cuchillo de cocina, en las inmediaciones de un colegio. Como consecencia de estos hechos, el agresor de 13 años fue ingresado al Centro de Menores Infractores del Zambrana, en la misma ciudad.
Este menor estaba acompañado por otra joven de 17 años -que también ha ingresado al centro de menores- y de otra de 18 años que ha ingresado en prisión, ambas supuestamente vinculadas con los hechos.
En una conversación con el diario El Norte de Castilla, los padres del joven apuñalado negaron que perteneciera a banda alguna: "Éramos una familia de bien, somos una familia de bien.", lamentó la madre, Mónica Torres.
Sobre el hecho de que, por tener 13 años, el supuesto asesino de su hijo no pueda ser imputado, el padre de la víctima Diego Rubio, sostuvo que "no es posible que por matar te feliciten prácticamente" porque "eso no tiene perdón de nadie".
Ambos progenitores denunciaron que la madre del menor agresor pidió ayuda "en repetidas ocasiones" a los Servicios Sociales y a la Policía por el carácter de su hijo, pero le respondían que "no podían hacer absolutamente nada hasta que no pasara algo". "¿Teníamos que llegar a esto?", reflexionaba el padre.
El joven asesinado había cumplido la mayoría de edad el pasado martes 17 de febrero. Estudiaba en el Instituto Ribera de Castilla, donde familiares y amigos han levantado un improvisado altar con flores para recordarlo. Además, jugaba como portero en el club Juventud Rondilla.