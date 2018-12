Joven estadounidense fue agredida y violada en España

Una estudiante estadounidense de 27 años que vive en Madrid fue atacada y violada por un hombre cuando regresaba a su casa, según informaron fuentes de la policía y ella misma en redes.

Andrea Sicignano contó en su cuenta de Facebook lo que ocurrió la madrugada del 9 de diciembre tras ir con un amigo a ver un espectáculo de flamenco. Todo ocurrió por una confusión de la alumna.

Se equivocó al tomar el bus y un hombre le ofreció ayuda. "Estaba perdida a las 4 de la mañana y el transporte público había dejado de funcionar. Necesitaba ayuda y el hombre me aseguró que podría ayudarme a llegar a casa", cuenta.

Ese gentil sujeto se puso violento y la atacó, según consigna El País.

"Grité y luché con todas las fuerzas que pude. Traté desesperadamente de agarrar mi teléfono pero me dijo: 'Tengo tu teléfono, no puedes llamar a nadie'. Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que no pude pelear más", detalló.

"Ya no podía gritar. Apenas podía ver a través de la sangre en mis ojos. Él me violó. Estaba segura de que me iba a matar. Cerré mis ojos. Fingí estar muerta con la esperanza de que dejase de pegarme", agregó.

Según la Jefatura Superior de Policía, la joven denunció los hechos y el 12 de diciembre. Tres días después, pudieron identificar al presunto agresor, que tenía un vasto prontuario y lo detuvieron.

Tras su experiencia, la joven lanzó una campaña de crowdfounding para recaudar dinero para las víctimas de agresiones sexuales.