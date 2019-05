Justicia condena a youtuber que humilló a indigente y lo hizo comer galletas con pasta de dientes

Una jueza de Barcelona dictó sentencia contra el youtuber ReSet por humillar a un indigente hace dos años, al que hizo comer galletas rellenas de pasta de dientes.

El joven, que en ese entonces tenía 19 años, causó polémica por regalarle 20 euros (unos 15 mil pesos chilenos) al hombre sin techo y grabar su reacción mientras comía.

Gracias al video obtuvo ganancias de unos 2.000 euros (1,5 millones de pesos chilenos).

La justicia española condenó al joven a 15 meses de cárcel (que no cumplirá porque no tiene antecedentes) y a pagar una indemnización de 20.000 euros (sobre 15 millones de pesos) por los daños morales a la víctima.

ReSet fue forzado a borrar su canal de YouTube y no puede acceder a la plataforma ni crear nuevos videos durante los próximos cinco años.

Según El País, la sentencia determina que "no ha sido un acto aislado" y que en otras ocasiones ReSet mostró "comportamientos crueles" con "víctimas fáciles o vulnerables".

"Si me meto con gente más musculosa, me arriesgo a que me peguen, que la gente tiene muy mala leche", se defendió el joven durante el juicio, en el que reconoció: "Hago cosas para dar show, a la gente le gusta el morbo".

En otro de sus polémicos videos, el sujeto ofreció a niños y ancianos sándwiches con excremento de gato.