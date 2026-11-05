Mujer creyó estar en una relación amorosa con Pablo Alborán: perdió $39 millones

Una mujer española fue estafada con 36 mil euros, es decir, más de 39 millones de pesos chilenos, tras pensar que estaba en una relación amorosa con el cantante Pablo Alborán.

El caso fue expuesto en el programa de televisión "En el punto de mira", donde se abordaron distintas estafas en las que los delincuentes se hacen pasar por personas famosas para pedirles dinero a adultos que se encuentran solos.

La víctima, identificada como Puri, es una mujer separada y madre de dos hijos que aseguró ser admiradora del artista malagueño. Según contó, el supuesto cantante la contactaba por teléfono y mantenía conversaciones frecuentes con ella.

"Me escribía, me mandaba fotos y cuando se iba a dormir me daba las buenas noches y los buenos días por la mañana", contó.

Con el paso del tiempo, el delincuente habría conseguido que la mujer creyera que mantenían una relación amorosa e incluso le prometió que vivirían juntos, viajes al extranjero y que la llevaría a sus conciertos.

"Yo estaba enamoradísima de él, me sentía muy contenta. Hablábamos todos los días", recordó.

Puri explicó que la relación se volvió cada vez más importante para ella, especialmente porque se sentía sola. "Me hacía falta, tengo dos hijos y me veía muy sola. Vivía sola, aunque tengo a ellos que siempre estaban junto a mí", aseguró.

Tras afianzar el vínculo con la mujer, el supuesto Pablo Alborán le comenzó a decir que atravesaba dificultades económicas y que necesitaba ayuda.

"Me dijo que necesitaba dinero, que estaba tirado en la calle, que le habían cancelado la cuenta. Yo le mandé 1.500 euros y luego ya me empezó a pedir", aseguró.

La mujer terminó solicitando un préstamo para continuar enviándole dinero, hasta alcanzar un total de 36 mil euros, correspondientes a los ahorros que había juntado durante toda su vida.

"Fueron 36.000 euros, mi ahorro de toda la vida se llevó. Me lo creí todo. Lo hice con buena fe y luego me di cuenta de que jugaron conmigo", reconoció.

Su hijo aseguró que cuando descubrieron el engaño, su madre mantenía una deuda cercana a los 11 mil euros, es decir, cerca de 12 millones de pesos chilenos, y todavía estaba convencida de que conversaba con el verdadero cantante.