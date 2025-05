Panel de expertos europeo investigará causas del apagón en Península Ibérica

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) anunció este jueves la creación de un comité de expertos para investigar las causas del "incidente tan excepcional y grave" que causó un apagón eléctrico en España y Portugal el pasado lunes.

El grupo establecido "investigará las causas fundamentales, elaborará un análisis exhaustivo y formulará recomendaciones en un informe final", según el comunicado de la organización. Además, se dispondrá de "un informe exhaustivo con todos los detalles técnicos del incidente" antes de la publicación del informe final.

El comité estará presidido por operadores que no se vieron directamente afectados, e incluirá a otros expertos europeos y aquellos involucrados en el incidente. También se invitará a las Autoridades Reguladoras Nacionales y a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) a participar en este panel.

ENTSO-E deberá actualizar periódicamente a la Comisión Europea y a los Estados miembros.

Según fuentes europeas, el primer informe técnico se debe presentar en un plazo de seis meses y la versión final deberá entregarse antes de que se presente el informe anual de incidencias de 2025, que normalmente se difundiría en septiembre de 2026.

En un mensaje en sus redes sociales, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, celebró la creación del grupo de expertos.

"Ahora que se ha restablecido totalmente el suministro eléctrico, es fundamental determinar las causas del incidente", dijo el comisario, quien añadió que "las medidas de mejora deben basarse en datos objetivos".

