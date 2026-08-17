Estudio revela que los perros distinguen distintas emociones humanas

Un estudio de la Universidad de Viena reveló que los perros no solo pueden reconocer algunas expresiones humanas, sino que sus cerebros responden de manera distinta frente a ellas, con una reacción especialmente marcada cuando observan rostros sonrientes.

La investigación analizó a 14 perros, que fueron sometidos a escáneres cerebrales mientras observaban fotografías de personas con diferentes expresiones faciales. Los resultados permitieron identificar zonas específicas del cerebro que se activan frente a las emociones mostradas por los humanos.

Una de las principales diferencias apareció ante las caras felices, que provocaron actividad en la corteza temporal y el núcleo caudado, áreas relacionadas con funciones como el aprendizaje, la memoria y las emociones, además de estar vinculadas con la sensación de recompensa.

Para los investigadores, esta respuesta resulta especialmente llamativa porque las fotografías mostraban a personas desconocidas para los animales, lo que apunta a que una expresión de felicidad podría tener un significado positivo para los perros incluso cuando proviene de alguien con quien no tienen un vínculo previo.

El análisis también encontró que los animales reaccionaban de manera diferente frente a expresiones de miedo, tristeza e ira, lo que constituye evidencia de que pueden distinguir entre distintos tipos de emociones negativas en el rostro humano.

Los científicos, eso sí, advierten que reconocer una expresión no significa necesariamente que los perros experimenten esas emociones de la misma forma que las personas. Su capacidad para interpretar a los humanos también se relaciona con otras señales, como el tono de voz, el lenguaje corporal e incluso los olores.

Laura Cuaya, una de las investigadoras, destacó que los perros siguieron un camino evolutivo diferente al de los humanos y que fue la domesticación la que favoreció el desarrollo de habilidades sociales que les permiten comprendernos y colaborar con nosotros.

El estudio también tiene algunas limitaciones, ya que los 14 perros participantes vivían con familias cariñosas y tenían una relación cercana con las personas. Según Cuaya, los animales que viven en la calle o en libertad podrían procesar las expresiones humanas de otra manera debido a sus experiencias y al entorno en que se desarrollaron.

La especialista destacó finalmente la importancia de considerar a los perros como animales capaces de experimentar emociones, ya que comprender mejor cómo interpretan nuestras señales podría ayudar a mejorar la forma en que las personas se relacionan con ellos y los cuidan.