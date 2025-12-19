"Safaris humanos": Testigo clave murió tras la apertura de la investigación

La muerte de un excomandante paramilitar serbobosnio, considerado un testigo clave en la investigación en Italia del llamado "Safari de Sarajevo" -la sospecha de que durante el asedio de la capital bosnia en los 90, extranjeros adinerados pagaron por disparar a civiles-, provocó este viernes llamados para suspender su incineración y exigir una autopsia.

Slavko Aleksic, exlíder de una unidad paramilitar serbobosnia, falleció el jueves de forma repentina a los 69 años en la ciudad de Trebinje, al sur de Bosnia, pocas semanas después de que la fiscalía italiana abriera una investigación sobre el caso bautizado como "Safari de Sarajevo".

La investigación se centra en las denuncias de que, durante la guerra de Bosnia, extranjeros adinerados se desplazaban a las colinas que rodeaban Sarajevo, sitiada entre 1992 y 1996 por milicias serbobosnias, y pagaban grandes sumas de dinero por disparar contra civiles.

Los bombardeos y los disparos de francotiradores durante el asedio de la capital bosnia, uno de los más prolongados de la historia reciente, mataron a más de 11.000 civiles.

Después de años de rumores e informaciones no comprobadas sobre el caso, la historia del "Safari de Sarajevo" resurgió después de que Ezio Gavazzeni, escritor y periodista italiano, presentara en noviembre una denuncia ante la Fiscalía de Milán, asegurando haber reunido documentos y testimonios que demuestran que esas actividades criminales realmente sucedieron.

Vínculo con el presidente serbio

El periodista de investigación croata Domagoj Margetic informó a fines de noviembre que había trasladado a esa misma sede del Ministerio Público datos sobre la presunta participación del presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en esa actividad criminal, mandatario que ha negado rotundamente cualquier vínculo con el caso y anunció demandas contra medios extranjeros que lo relacionen con las acusaciones.

Margetic afirmó haber presentado ante la corte una entrevista concedida por Vucic en 1994, así como testimonios de juicios por crímenes de guerra celebrados en La Haya, sobre su participación como voluntario en el escuadrón paramilitar del fallecido Slavko Aleksic, entonces bajo el control del Partido Radical Serbio (SRS), del que Vucic sería más tarde secretario general hasta 2008.

La unidad de Aleksic controlaba el cementerio judío con vistas a Sarajevo durante la guerra, una conocida posición estratégica de francotiradores utilizada por las fuerzas serbobosnias.

El presidente serbio, vinculado por periodistas con los disparos hacia civiles. (Foto: EFE)

Según el abogado serbio Cedomir Stojkovic, Aleksic habría sido un "testigo clave" en el caso abierto por la Fiscalía de Milán.

Margetic considera que la muerte de Aleksic poco después de la apertura del caso resulta muy sospechosa, al señalar que en noviembre se informaba de que gozaba de buena salud, y opinó -sin aportar pruebas- que muy probablemente fue eliminado como testigo clave, según informó la televisión regional N1.

El periodista solicitó públicamente que se suspenda la incineración de Aleksic y se ordene una autopsia para determinar si su muerte estuvo relacionada con un envenenamiento o con otra causa.