Tópicos: Mundo | Europa | Balcanes

"Safaris humanos": Sarajevo se suma a la causa que investiga a ricos por "cazar" civiles en Bosnia

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El alcalde y la Fiscalía fueron autorizados a tomar "todas las medidas necesarias contra los responsables de ataques de francotiradores a ciudadanos durante el asedio de la capital".

Más de 11.000 personas fueron asesinadas durante el asedio de cuatro años de Sarajevo por parte de milicias serbobosnias y paramilitares de Serbia.

 Captura

Los rumores de que extranjeros adinerados participaron en la matanza resurgieron después de que el escritor y periodista italiano Ezio Gavazzeni presentara una denuncia ante la Fiscalía de Milán.

El Ayuntamiento de Sarajevo autorizó este miércoles a su alcalde y a la Fiscalía general a sumarse a la causa abierta en Milán por el supuesto "Safari de Sarajevo", que investiga si extranjeros pagaron para disparar "por diversión" contra civiles durante el asedio de la capital (1992-96) en la guerra de Bosnia.

El Ayuntamiento autorizó al alcalde y a la Fiscalía a tomar "todas las medidas legales necesarias" en el proceso penal que se lleva a cabo en Milán "contra los responsables de los ataques de francotiradores a los ciudadanos durante el asedio de Sarajevo", indicó la agencia de noticias bosnia Fena.

También destacó que con esto, la ciudad de Sarajevo participa por primera vez institucionalmente en un proceso penal internacional relacionado con los crímenes cometidos contra sus ciudadanos durante el asedio.

Más de 11.000 personas, incluidos 5.500 civiles y 1600 niños, fueron asesinados durante el asedio de cuatro años de Sarajevo por parte de milicias serbobosnias y paramilitares de Serbia, instalados en las colinas que circundan la ciudad.

Los rumores de que en esa matanza a manos de francotiradores participaron también extranjeros adinerados, que pagaban grandes sumas para poder disparar contra civiles, resurgieron después de que el escritor y periodista italiano Ezio Gavazzeni presentara en noviembre pasado una denuncia ante la Fiscalía de Milán.

El delito, ahora barajado por la Fiscalía de Milán, es el de homicidio múltiple con los agravantes de 'motivos abyectos' y 'crueldad', y el primer investigado declaró a comienzos de este mes para negar su culpabilidad.

Aunque los líderes serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic fueran condenados en La Haya a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra, entre otros casos también por el asedio de Sarajevo, ningún francotirador de los que ejecutaron las matanzas ha sido condenado hasta ahora ante tribunales bosnios o internacionales.

