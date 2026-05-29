Hombre con esclerosis fue multado por mirar su celular mientras iba en silla de ruedas

La policía belga multó con 184,67 euros (poco más de 190 mil pesos chilenos) a un hombre con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) por tener el celular en la mano mientras se desplazaba en su silla de ruedas eléctrica a unos 12 kilómetros por hora.

Según informó el jueves el diario La DH/Les Sport+, los hechos tuvieron lugar un sábado en una zona empresarial de la localidad de Ottignies-Louvain-la-Neuve, al sur de Bruselas, día en el que apenas había tráfico.

El hombre se detuvo al borde de la carretera para consultar su teléfono, cerró la funda y volvió a arrancar, manteniendo el dispositivo en la mano derecha mientras que usaba la izquierda para dirigir su silla.

El parte policial señala que el individuo, diagnosticado con la enfermedad de Charcot, cometió una infracción de tercer grado.

"Con mi silla de ruedas estoy más cerca de un peatón que de un patinete o una bicicleta. Circula como máximo a 12 km/h y sólo la conduzco con un mando con una mano. La otra mano está totalmente libre", declaró el afectado al periódico.

El conductor de la silla de ruedas acabó pagando para evitar que la multa pudiera ascender hasta 597,81 euros (casi 620 mil pesos chilenos) por retraso prolongado.