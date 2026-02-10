Transparencia Internacional señaló a Hungría como el país más corrupto de la Unión Europea

Hungría "se coronó" por cuarto año consecutivo como el país más corrupto de la Unión Europea (UE), según Transparencia Internacional (TI).

En su informe correspondiente a 2025, la ONG atribuyó este escenario al bloqueo de las reformas anticorrupción por parte del Gobierno que lidera el ultraderechista Viktor Orbán.

El informe señala que Hungría, junto con Bulgaria, ocupa el último lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés), con 40 puntos en una escala de 0 (país más corrupto) a 100 (menos corrupto); un punto menos en comparación con el año anterior.

En el ránking internacional, que analiza 182 países, Hungría bajó dos puestos, del 82 al 84, una posición que comparte con países como Cuba o Burkina Faso, según el informe. Chile se ubica en la posición 63.

TI subraya que desde 2012, bajo el Gobierno del ultranacionalista Orbán, el CPI del país centroeuropeo ha disminuido 15 puntos, lo que significa la mayor caída entre los países comunitarios.

Más parecido a Latinoamérica que a la UE

"El nivel de la corrupción sistemática que se ha desarrollado en Hungría es único en la Unión Europea (UE)", dijo József Péter Martin, director de la oficina húngara de TI, en una rueda de prensa.

"Hungría no es comparable con otros países comunitarios con sistemas de democracia desarrollada, sino más bien como muchos países latinoamericanos", añadió.

Las causas de la situación actual se deben, según el informe, a que el Gobierno de Orbán, en el poder desde 2010, no ha ejecutado las reformas pactadas con la UE para luchar contra la corrupción, una de las causas por las que la Comisión Europea (CE) ha bloqueado unos 20.000 millones de euros de diferentes fondos.

"En Hungría persiste la corrupción a nivel institucional", enfatizó Martin, y mencionó también la falta de eficiencia del trabajo de la Autoridad de Integridad, creada justamente para avanzar en los acuerdos pactados con la UE.

Tampoco hubo avances en el financiamiento de los partidos, un tema especialmente sensible, porque el país está en plena campaña de cara a las elecciones del 12 de abril, y "el partido (de Orbán, el Fidesz) y el Estado se entrelazan".

Según Martin, la corrupción sistemática solo podrá ser combatida "con la restauración del Estado de derecho, pero es inimaginable dentro de este sistema".

En este sentido, subrayó que en el caso de un cambio de Gobierno en las elecciones, la prioridad del nuevo Ejecutivo tendrá que ser el restablecimiento del Estado de derecho, para que se desbloqueen los fondos comunitarios.

Seis días antes de la publicación de este informe, el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó Hungría y sostuvo reuniones con Orbán y con el presidente Tamás Sulyok.

Destacó dichos encuentros como una instancia para "seguir fortaleciendo la relación entre Chile y Hungría", y señaló que existía "mucho que aprender y compartir en materia de seguridad, inmigración ilegal y fortalecimiento de la familia".