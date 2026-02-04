Kast aplaudió que Hungría "se anticipara" a la migración irregular, a diferencia de Europa

El Presidente electo, José Antonio Kast, mantuvo una reunión bilateral esta jornada en Budapest con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y aplaudió el trabajo "anticipado" de Hungría frente a la migración irregular, problema que "ven hoy otros países de Europa que no actuaron a tiempo".

La cita, que también incluyó a representantes del Centro de Derechos Fundamentales del país europeo, trató fundamentalmente sobre "geopolítica", como dijo Orbán al recibir al republicano en el Monasterio Carmelita, sede del Gobierno húngaro.

Tras la reunión, Kast brindó un punto de prensa donde valoró la famosa instalación de la valla física en la frontera sur de Hungría, con el fin de cerrar el ingreso de migrantes e incluso refugiados, como contrariamente pedía la Unión Europea (UE).

"Lo que ha hecho Hungría se ha anticipado a una situación que hoy ven otros países de Europa. No tomaron las medidas a tiempo y hoy se ven con una situación compleja, con una migración irregular, ilegal", dijo Kast.

El Mandatario electo también defendió que hablar de geopolítica tiene relación con el fenómeno migratorio: "Hoy, el tema de las migraciones forzadas es parte de lo que uno puede tener geopolítica; por ejemplo, en nuestro continente, (si) cerca de siete millones de Venezuela se vieran forzados a salir de su país, creo que sí se puede hablar de situaciones geopolíticas que influyen en el devenir de una nación", expresó.