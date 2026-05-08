Noruega encarceló a mujer china por sospechas de espionaje

Un juzgado de Oslo, Noruega, decretó la prisión preventiva durante cuatro semanas para una ciudadana china sospechosa de complicidad en un intento de espionaje grave relacionado con secretos de Estado.

La mujer había sido arrestada el jueves en la isla de Andøya, donde se ubica una base para lanzamiento espacial, en una operación en la que también se registró una propiedad en la ciudad de Otta.

Según informaron los servicios de inteligencia noruegos, la operación se basó "en una sospecha de que una compañía registrada en Noruega opera como fachada para los intentos de un actor estatal chino de establecer un receptor para almacenar datos de satélites que pueden dañar intereses noruegos".

"Hemos requisado un receptor de señal de satélite para evitar que fuera montado y puesto en funcionamiento. Creemos que estaba pensado para Andøya", dijo el fiscal Thomas Blom, según recogió la agencia NTB.

Hay otras dos personas sospechosas en el caso, pero ninguna ha sido detenida y la policía cree que ya podrían estar en China.