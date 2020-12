Un millar de personas han sido evacuadas y diez continúan desaparecidas por un deslizamiento de tierras ocurrido este miércoles 30 en la población de Ask, al sur de Noruega, y que todavía no está bajo control. "Mantenemos abierta esa posibilidad, pensamos que es real. Buscamos a supervivientes, se trata de una acción de rescate", dijo este jueves en rueda de prensa el líder del operativo policial, Roger Pettersen. El corrimiento de tierras ocurrió unto a una zona residencial de esa población del municipio de Gjerdrum, 50 kilómetros al sur de Oslo, y ha provocado el colapso de una decena de edificios desde entonces.

