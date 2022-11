Polonia permitirá que Ucrania se una a investigación sobre el misil

Polonia permitirá que expertos ucranianos participen en la investigación sobre la explosión de un misil en el este del país que causó este martes dos muertos y que según las autoridades polacas es "probable" que fuera lanzado desde territorio ucraniano.

El portavoz del Consejo de Seguridad polaco, Jacek Siewiera, afirmó este jueves que "el presidente (Andrzej Duda) no ve obstáculos para que los ucranianos se unan a la investigación del incidente en Przewodów".

En ese pueblo polaco, situado junto a la frontera ucraniana, impactó un misil antiaéreo cuya explosión mató a dos personas y que, según admitió el Gobierno polaco, pudo haber sido lanzado por Ucrania y desviarse accidentalmente.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensk, pidió el miércoles la participación de su país en la investigación y reiteró que no alberga "ninguna duda de que no fue nuestro misil" el que cayó en Polonia.

Por otra parte, y también según los medios polacos, el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (NSDC) de Ucrania, Oleksiy Danilov, declaró poco antes que su país "está listo para proporcionar a nuestros socios las evidencias del rastro ruso. También esperamos información de los aliados sobre la base que los ha llevado a la conclusión final de que se trata de un misil de defensa aérea ucraniano".

En un programa de televisión polaco, Jakub Kumoch, responsable de política internacional de la oficina presidencial, afirmó que "ahora mismo hay muchos indicios de que uno de los misiles ucranianos para derribar misiles rusos no dio en el blanco, su sistema de autodestrucción no funcionó y este misil, lamentablemente, provocó la tragedia".

"Hay imágenes de video", subrayó Kumoch. "Naturalmente, es material clasificado", enfatizó, tras explicar que "hay expertos polacos y estadounidenses" trabajando en la investigación "capaces de calcular la dirección desde la que vino el misil e incluso la cantidad de combustible que utilizó".

Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró que "cada hora que pasa recopilamos más pruebas sobre este misil: es un cohete de fabricación soviética, probablemente de la década de 1980, que puede alcanzar objetivos a una distancia de incluso más de 150 km. No sabemos exactamente desde dónde se lanzó, así que no añadiré más. No quiero especular".

Las autoridades polacas continúan este jueves sus investigaciones para esclarecer todas las circunstancias sobre el impacto del misil y esperan concluir hoy las labores de limpieza.