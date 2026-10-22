Presidente de Polonia se abre a histórica negociación sobre derecho al aborto

El presidente polaco, Karol Nawrocki, está dispuesto a establecer un diálogo con el gobierno y los grupos parlamentarios para negociar una posible reforma de la ley del aborto, en un país donde rige una prohibición casi total del derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

Nawroki está dispuesto "a mantener una conversación", porque entiende que "éste es el momento en el que quizá será necesaria", pero su postura sigue siendo "próvida" y contraria a flexibilizar la legislación, dijo su portavoz, Rafał Leśkiewicz.

Esta semana, el parlamento polaco aprobó dos proyectos para flexibilizar la ley del aborto.

La primera medida, de entrar en vigor, volvería a la normativa anterior a 2021, que permitía el aborto en casos de anomalías fetales graves e irreversibles y fue aprobada por 233 votos a favor, 203 en contra y una abstención. En tanto, la segunda despenalizaría parcialmente la ayuda a mujeres para abortar, y fue votada a favor por 217 congresistas, rechazada por 213 y con tres abstenciones.

Tras su paso por el Senado, donde ambas propuestas previsiblemente tendrán apoyo mayoritario, los proyectos llegarán a la mesa de Nawrocki y será él como jefe de Estado quien decida si las promulga o veta, un paso definitivo en el ordenamiento jurídico polaco.

Para este jueves se han convocado manifestaciones en toda Polonia con el fin de exigir al gobierno que avance en el tema del aborto; una de las promesas electorales del primer ministro Donald Tusk.

La situación legal del aborto en Polonia se cuenta entre las más restrictivas de Europa, siendo permitido solamente en dos supuestos: cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando derive de un delito como violación o incesto hasta la semana 12 de gestación.

En enero de 2021, por una sentencia del Tribunal Constitucional, se ilegalizó el aborto por malformaciones graves del feto.

Karol Nawrocki, presidente desde agosto de 2025, es militante de Ley y Justicia, un partido definido como derecha o extrema derecha, con una ideología católica, conservadora y nacionalista. En tanto, Donald Tusk -también católico- ejerce como jefe de gobierno desde diciembre de 2023 y milita en Coalición Cívica, una alianza de corte más liberal y que agrupa sectores desde centroizquierda a centroderecha.