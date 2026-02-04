Portugal registró en 2025 su menor tasa de desempleo en 14 años: Alcanzó el 6 %

La tasa de desempleo en Portugal se situó en el 6 % en 2025, cuatro décimas porcentuales menos que lo registrado en el año anterior y el valor más bajo desde 2011, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

En total, la media anual de población desempleada este pasado año fue de 337.100 personas, lo que supuso una disminución del 4 % respecto a 2024, y contribuyeron especialmente los descensos registrados entre los hombres y los jóvenes.

Por otro lado, la media anual de población empleada en 2025 fue de 5,28 millones de personas, un 3,2 % más interanual, "volviéndose el valor más elevado desde 2011", según el INE. Asimismo, la tasa de empleo se situó en el 57,3 %, nueve décimas porcentuales más que en 2024.