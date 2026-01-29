Rumanía investiga la muerte de cientos de niños con discapacidad bajo el régimen comunista

El Instituto de Investigación de Crímenes del Comunismo y de la Memoria del Exilio Rumano (IICCMER) presentó este jueves una denuncia por la muerte -por supuesto trato inhumano- de 500 niños con discapacidad en un centro estatal durante el régimen comunista y la transición a la democracia en Rumanía.

La denuncia se presentó ante la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Ploiesti y se refiere a hechos ocurridos entre 1970 y 1997 en el "Hogar para Discapacitados Irrecuperables" de Moreni-Tuicani, en la comarca de Dambovita, en el sur del país.

La denuncia aborda un presunto delito de trato inhumano a menores internados en un centro administrado por el Estado, y está conformada por seis tomos con un total de 1.715 páginas que, según el instituto, acreditan la existencia de malos tratos sistemáticos.

El documento sostiene que la tasa de mortalidad superaba con frecuencia el 70 % de los ingresos, especialmente entre 1985 y 1989.

Según la investigación del IICCMER, muchos niños morían en los primeros meses en el centro tras su ingreso por desnutrición severa, bronco neumonía y falta de atención médica.

Los "trastornos nutricionales graves", desde formas avanzadas de desnutrición proteico-calórica hasta la caquexia, una pérdida muy grave y a veces irreversible de peso y músculo, fueron la principal causa de muerte.

"No tenian ninguna posibilidad de sobrevivir"

"De las pruebas que hemos recopilado, es evidente que estos niños no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en las condiciones en las que fueron retenidos y tratados. Su sufrimiento refleja la crueldad con la que actuó el opresor régimen comunista", afirmó en un comunicado Florin Soare, historiador experto del IICCMER y coordinador de la investigación.

Los anexos incorporan numerosos testimonios sobre condiciones que favorecían enfermedades pulmonares, como la desnudez de los niños en épocas frías y que les obligaran a sentarse o caminar sobre suelos húmedos.

El régimen comunista del dictador Nicolae Ceaucescu, que prohibió el aborto e impulsó una política natalista agresiva, contribuyó al abandono de numerosos menores sin que el Estado contara con centros de acogida adecuados.