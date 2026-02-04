Síguenos:
Tópicos: Mundo | Europa | Suiza

Iglesia católica suiza instauró test psicológicos para detectar a pedófilos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Tras un informe que detalló más de mil casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes -la mayoría contra menores de edad-, implementó un plan piloto para filtrar a seminaristas

Las evaluaciones se realizaron en todas las diócesis del país el año 2025 y algunos de los postulantes las consideraron "fastidiosas y agotadoras".

La Iglesia católica suiza realizó el año pasado 72 evaluaciones psicológicas a candidatos al sacerdocio y a futuros agentes pastorales laicos (colaboradores de la Iglesia con formación teológica) como parte de un proyecto piloto para prevenir los abusos sexuales.

Así lo informaron esta semana, en un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal Suiza, la Conferencia Central Católica Romana de Suiza y la Conferencia de Institutos de Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica en Suiza.

En marzo de 2025, los obispos suizos decidieron introducir esta evaluación psicológica obligatoria tras la publicación de un estudio de la Universidad de Zúrich (publicado en 2023) que documentó 1.002 casos de abusos sexuales, el 74 por ciento a menores, en el seno de la Iglesia católica suiza desde mediados del siglo XX.

Las evaluaciones psicológicas se realizaron de abril hasta diciembre de 2025 en todas las diócesis de Suiza.

"En ciertos casos, conforme a las recomendaciones de los expertos, los responsables diocesanos decidieron cesar la colaboración con las personas cuyos perfiles evaluados no eran adecuados", destacaron los organismos eclesiales el comunicado.

Cuatro filtros distintos para ingresar al sacerdocio

Los futuros sacerdotes y agentes pastorales laicos tienen que pasar unas pruebas divididas en cuatro etapas: un test psicológico, una entrevista basada en las competencias, otra clínica médico-legal y otra con los responsables diocesanos, que se basan en los resultados de las pruebas anteriores.

Las tres primeras fases son realizadas por "expertos externos reconocidos" y las evaluaciones fueron diseñadas por la unidad de Investigación y Desarrollo de la Oficina de Ejecución Judicial y Reinserción del cantón de Zúrich.

En total, 10 en psicología y en psiquiatría legal y en recursos humanos han colaborado con la Iglesia para esta evaluación.

Algunos candidatos encontraron las evaluaciones "fastidiosas" y a veces "muy agotadoras", aunque a la mayoría le parecieron "importantes y pertinentes".

En portada