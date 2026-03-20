Mujer muere tras caída de teleférico en Suiza: Accidente fue captado en video

Una mujer de 61 años falleció este miércoles luego de que una cabina de teleférico se precipitara en la estación de esquí de Engelberg, Suiza, en un hecho que es investigado por las autoridades locales.

Según informó la policía del cantón de Nidwalden, el accidente ocurrió cerca de las 11:00 horas, cuando la góndola en la que viajaba la víctima se desprendió del sistema mientras avanzaba por la montaña Titlis, tras haber salido minutos antes desde la estación de Trübsee.

La mujer viajaba sola en la cabina al momento del incidente, y rápidamente se desplegaron equipos de emergencia, incluidos rescatistas, ambulancias y personal policial, al lugar para atender la situación en medio de complejas condiciones en la zona.

Testigos relataron que durante la mañana se registraban intensas ráfagas de viento, que superaban los 80 kilómetros por hora y provocaban el movimiento de las cabinas. Imágenes difundidas posteriormente muestran el descenso de la estructura por la ladera nevada antes de quedar detenida.

Tras el accidente, el servicio de teleférico fue suspendido y decenas de personas que se encontraban en otras cabinas debieron ser evacuadas.

Desde la administración del recinto lamentaron lo ocurrido y expresaron sus condolencias a la familia de la víctima, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.