Policía suiza identificó a las primeras víctimas del devastador incendio en Crans-Montana

La Policía suiza anunció este sábado la identificación de las primeras cuatro víctimas del incendio en el local nocturno Le Constellation de la localidad de Crans-Montana durante la celebración de Año Nuevo.

Se trata de dos suizas, de 21 y 16 años, y de dos chicos, también de nacionalidad suiza, de 18 y 16 años, cuyos restos fueron entregados a sus familias, indicaron las autoridades.

"Las investigaciones y los procedimientos de identificación de las otras víctimas fallecidas o heridas, siguen activamente", añadió la Policía del cantón de Valais.

Un total de 40 personas fallecieron en la tragedia ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en la reputada estación de esquí, ubicada en el corazón de los Alpes suizos.

El traslado de víctimas

En el incendio 119 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves y extendidas.

Seis de los heridos aún no han podido ser identificados y medio centenar están en proceso de ser transferidos a otros países de Europa, donde podrán recibir tratamientos altamente especializados ante la gravedad de su estado.

Autoridades cantonales instan a los municipios a intensificar las inspecciones en locales de ocio nocturno para prevenir futuras tragedias de similar magnitud. (FOTO: EFE)

Este mismo sábado, el consejero de Sanidad de la región italiana de Lombardía, Guido Bertolaso, informó que una joven de 15 años llamada Sofía y gravemente quemada será llevada a lo largo del día al hospital milanés de Niguarda. Se trata del octavo herido italiano que será trasladado en helicóptero desde los hospitales suizos en los que recibieron las primeras curas.

Posible origen del fuego y refuerzo de controles en lugares de ocio

Las investigaciones del incendio apuntan a unas bengalas encendidas instaladas en botellas de champán como principal hipótesis del origen del fuego.

A raíz de la tragedia, las autoridades cantonales pidieron a los municipios que refuercen los controles en bares y otros locales de ocio para evitar que sucesos como este se repitan.

Por el momento, las normas que regulan las inspecciones y otros tipos de controles no serán modificadas, "ya que los procedimientos existen", dijo el jefe del Departamento de Seguridad del cantón de Valais, Stéphane Ganzer.

No obstante, señaló que, además de la responsabilidad de vigilancia de las instituciones públicas, existe una clara responsabilidad privada de quienes explotan un establecimiento, puesto que pueden pasar algunos años entre un control y otro, y en ese periodo deben realizarse trabajos suplementarios.