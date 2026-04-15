Escolar de 14 años mató a cuatro personas e hirió a 20 en un colegio de Turquía

Al menos cuatro personas murieron este miércoles y 20 resultaron heridas, tres en estado crítico, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos 14 años, murió durante el ataque.

El gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, murieron en el ataque.

Uyar precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía.

El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.

Este video muestra cómo los estudiantes escaparon por las ventanas del establecimiento: