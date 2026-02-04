Abu Dabi acoge la segunda ronda de contactos trilaterales Ucrania-Rusia-EE.UU.

La segunda ronda de contactos trilaterales entre negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev comenzóeste miércoles en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, según informó en su cuenta de Telegram el integrante de la delegación ucraniana Rustem Umérov.

"El proceso negociador ha comenzado en un formato a tres bandas: Ucrania, EE.UU. y Rusia. En adelante se trabajará en grupos separados por temas, después hay planeada una (reunión de) sincronización conjunta de seguimiento", escribió Umérov, que es jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania.

Umérov ha agregado que el objetivo encomendado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a sus emisarios en Abu Dabi es la consecución de "una paz digna y duradera".

"Informamos al jefe del Estado (Zelenski) de los progresos en cada fase de las negociaciones", dijo también Umérov, que forma parte de una delegación ucraniana compuesta por militares, diplomáticos, políticos y representantes de servicios secretos en la que destacan también otros nombres como el del jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, y el líder del grupo parlamentario del partido del presidente, David Arajamia.

La delegación rusa está compuesta íntegramente por militares y liderada por el almirante Ígor Kostiukov, jefe de la principal estructura de espionaje del Ministerio de Defensa.

Ambas delegaciones repiten composición en esta segunda ronda de los contactos trilaterales que empezaron en Abu Dabi con las reuniones del 23 y el 24 de enero.

Según ha dicho el presidente Zelenski, la segunda ronda que comienza hoy debe extenderse también al jueves.