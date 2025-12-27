Al menos una fallecida: Duros ataques rusos en Ucrania antes de encuentro Trump-Zelenski

Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que dejaron al menos una mujer muerta y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el de EE.UU., Donald Trump.

La cita -que se hará este domingo- es considerada clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%", declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.