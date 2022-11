Cadena perpetua para dos rusos y un ucraniano por derribo de avión malasio en 2014: OTAN celebra, Moscú rechaza

La Justicia neerlandesa dictó este jueves cadena perpetua a dos rusos y un ucraniano juzgados en rebeldía por su papel en la tragedia del vuelo MH17, el avión de Malaysia Airlines derribado en el este de Ucrania en 2014, en un proceso judicial con el foco puesto en Rusia.

Los rusos Igor Girkin y Sergey Dubinsky y el ucraniano Leonid Kharchenko son "culpables" del asesinato de las 298 personas que iban a bordo del MH17, concluyó el tribunal, que determinó que las conversaciones interceptadas y usadas como prueba en el juicio son "auténticas", corresponden a llamadas entre los acusados, y las grabaciones "no fueron manipuladas", como tampoco lo están las fotos y videos usados como evidencia.

Además, consideró probado que el avión fue "derribado por un misil BUK desde un campo agrícola" cerca de Pervomaiskyi, en el este de Ucrania, que estaba en manos de rebeldes prorrusos, descartando escenarios alternativos como un accidente, y consideró que Rusia estaba involucrada en la "acción armada" contra el Ejército ucraniano en la autoproclamada R.P. de Donetsk (RPD), según el presidente del tribunal, Hendrik Steenhuis.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, saludó el "importante" fallo de la Justicia neerlandesa y dio la bienvenida a las "primeras sentencias" contra los perpetradores.

"Que rindan cuenta los cerebros (detrás del ataque) es crucial también, ya que el sentimiento de impunidad lleva a nuevos crímenes", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario ucraniano.

"Debemos disipar esta ilusión. El castigo de todas las atrocidades de la Federación Rusa de entonces y de ahora es inevitable", remachó Zelenski.

Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті #MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022

Important court decision in The Hague. First sentences for the perpetrators of #MH17 downing. Holding to account masterminds is crucial too, as the feeling of impunity leads to new crimes. We must dispel this illusion. Punishment for all RF's atrocities then & now is inevitable. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022

En un sentido similar se expresó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que declaró que el fallo "marca un día importante para la justicia y la rendición de cuentas en el derribo del vuelo MH17" y que "no puede haber impunidad para tales crímenes".

El político noruego aseguró que sus pensamientos "están con las familias y los seres queridos de las 298 víctimas inocentes" que perecieron en el derribo.

The verdict reached by The Hague District Court marks an important day for justice and accountability in the downing of flight #MH17. There can be no impunity for such crimes. My thoughts are with the families and loved ones of the 298 innocent victims. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 17, 2022

Rusia, por su parte, rechazó el fallo y, según fuentes de las fuerzas de seguridad, no entregará a los dos condenados rusos.

"Es una decisión, sin duda, politizada, con la que no se puede estar de acuerdo. No se llegaron a presentar pruebas de peso", dijo Leonid Slutski, jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados, a la agencia TASS.

También denunció que el equipo de investigación conjunta nunca aceptó la participación de especialistas rusos ni los datos ofrecidos por Moscú sobre el derribo del avión y destacó que "el doble rasero" y la "actitud unilateral" en este caso recuerda a la reacción ante el incidente con el misil antiaéreo que alcanzó el martes territorio polaco.

Mientras, fuentes de las fuerzas de seguridad del Kremlin recordaron a la agencia Interfax que "la Constitución rusa prohíbe expresamente la entrega de ciudadanos rusos a otros Estados. Precisamente por eso, ni el primero ni el segundo condenado serán entregados", subrayaron.

A su vez, la fuente consideró "injustificado" el veredicto, ya que la investigación fue "tendenciosa" al rechazar todos los argumentos de la parte rusa.

LOS CONDENADOS

Según el tribunal, los tres condenados trabajaron en estrecha colaboración para llevar el lanzamisiles BUK desde Rusia a la zona rebelde, y retirarlo después, y los consideró responsables del derribo debido a su papel militar de liderazgo y su cooperación consciente con el objetivo de derribar un avión, aunque subrayó que no fueron ellos quienes dieron la orden de disparar.

Arriba: Sergey Dubinsky (i) y Igor Girkin (d). Abajo: Leonid Kharchenko (i) y Oleg Pulátov (d).

El excoronel de Inteligencia Igor Girkin, de 51 años, era el líder militar de la RPD en la zona donde estaban activos los rebeldes prorrusos y tenía contacto directo con Moscú.

Girkin trabajó con Sergey Dubinsky, de 60 años, quien era jefe de inteligencia en la región, y el BUK se transportó al campo agrícola ucraniano y se devolvió a Rusia bajo su autoridad. Desempeñó un papel de "guía", pero dejó las tareas a sus subordinados, concluyó la corte.

El ucraniano Leonid Kharchenko, de 50 años, era comandante de un grupo de combate de rebeldes, y estaba a las órdenes de Dubinsky. Escoltó y supervisó el lanzamisiles, y su papel fue "fundamental" para el derribo, lo que le convierte en coautor de asesinato.

Oleg Pulátov, de 56 años, fue el único de los cuatro que no fue juzgado en "rebeldía", aunque nunca se personó ante el tribunal, y sólo envió un equipo de abogados para su defensa. Actuaba como jefe adjunto del servicio de inteligencia de los rebeldes en Donetsk.

El tribunal consideró que Pulátov estaba al tanto del despliegue del lanzamisiles, lo vio, pero no estaba presente cuando se disparó, y no influyó en el plan, por lo que fue absuelto al no poderse determinar su responsabilidad penal.